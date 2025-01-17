Nike Air Zoom Spiridon Cage 2

男子运动鞋

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Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款沿袭元年款设计线条和富有光泽感的经典笼式 Air Zoom 缓震配置。全掌型泡绵中底，塑就缓震迈步体验；鞋面混合织物与合成材质，缔造平衡美感和出众透气性。外底采用耐穿橡胶贴片，铸就非凡抓地力和稳定性。潮鞋上脚，致意昔日鞋款风格。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/烟灰/黑
  • 款式： HM8497-010

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