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      Nike Air Zoom Tempo NEXT% FK

      男子跑步鞋

      ¥1,399

      Nike Air Zoom Tempo NEXT% FK 男子跑步鞋不仅可助你轻松攻克比赛难关，还是你日常训练的佳选鞋款。 支撑贴合和柔软缓震设计，赋予双足舒适感受，不畏长距离跑程，同时塑就轻盈质感，助你适时加快节奏跑配速。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/白金色/白色
      • 款式： CI9923-005

      尺寸与尺码

      根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码

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