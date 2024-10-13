Nike Air Zoom TR 1

男子训练鞋

¥629
¥799
21% 折让

黑/橡皮浅褐/椰奶色
冰番石榴色/橙红/黑/金属青灰

要想达成训练目标，必须辛苦付出。助你全力达标。Nike Air Zoom TR 1 男子训练鞋实穿性能出众，具备优异的回弹响应能力，可释放强劲爆发力。该鞋款可承受高强度训练或严酷考验，让你在日常生活中也能步履从容。

  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/椰奶色
  • 款式： DX9016-010

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