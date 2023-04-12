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      Nike Air Zoom-Type Fuse

      男子运动鞋

      ¥649
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      穿上 Nike Air Zoom-Type Fuse 男子运动鞋，致敬 Nike 的创新精神和运动传承。该鞋款融入解构重塑式 DIY 美学理念，缔造非凡舒适脚感。织物与合成材质组合鞋面巧搭后跟缝线设计，带来轻盈透气的穿着感受；后跟融入叠层泡绵，前足搭载 Zoom Air 缓震配置，营造舒适非凡的迈步体验。

      • 显示颜色： 黑/白金色/煤黑/白色
      • 款式： DC8893-001

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