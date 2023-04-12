动态支撑，别致设计

Nike Air Zoom Vapor X LTR Hard Court 男子网球鞋旨在向日本的网球选手 Kei Nishikori 致敬。采用从 Nishikori 的家乡汲取灵感的别致细节设计，同时在球场上可展现非凡控球表现。

动态支撑，别致设计

Nike Air Zoom Vapor X LTR Hard Court 男子网球鞋旨在向日本的网球选手 Kei Nishikori 致敬。采用从 Nishikori 的家乡汲取灵感的别致细节设计，同时在球场上可展现非凡控球表现。

快速稳固

全掌型 TPU 鞋款框架，可有效包裹足部外侧，在转身和挥拍动作中增强稳定表现。

致敬传统

鞋面的波纹印花借鉴自 Nishikori 的家乡，也就是有着“水上城市”之称的松江市。鞋垫印花设计则是在歌颂日本樱花，鞋带上则以日文片假名拼出 “NikeCourt”。

其他细节

加垫鞋口，为脚踝营造出众舒适感

后跟 Zoom Air 气垫，缔造轻盈缓震性能

配色的设计灵感源自海洋与旗帜图案

产品细节

皮革、合成材质和织物鞋面

橡胶鞋头

显示颜色： 白色/浅电流蓝/脉冲湖蓝/大学红

款式： BQ5138-164

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。