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      Nike Air Zoom Victory

      男子跑步鞋

      ¥1,299

      穿上 Nike Air Zoom Victory 男子跑步鞋，成就个人佳绩。该鞋款具有出色稳定性和包覆效果，满足 800 至 5,000 米跑步所需。鞋款设计洋溢着运动活力，灵感源自美国田径之城尤金的灵魂与叛逆精神，世界各地的参赛者将在这里与全球精英运动员角逐较量。

      • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/荧光黄/黑紫
      • 款式： DR9908-300

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