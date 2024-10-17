该特别版 Nike Air Zoom Victory Tour 3 NRG 男/女高尔夫球鞋旨在致敬对出众表现的不懈追求。金色耐克勾标志巧搭 3 对可替换耐克勾勾饰片，呈现出众外观，庆祝你从高尔夫小白到精英球手的蜕变。此外，该鞋款沿袭匠心设计：出色能量回馈和专为年满 18 岁的高尔夫球手所准备的鞋钉。

显示颜色： 白色/淡灰/浅骨色/金属金

款式： FJ2241-101