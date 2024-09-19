Nike Air Zoom Victory Tour 3 W 男子高尔夫球鞋（宽版）专为坚持早起打球、勤练不倦、在前一天的比赛中创造佳绩后又迅速返回练习场精进球技的高尔夫狂热爱好者打造。鞋款搭配革新鞋钉设计，舒适耐穿，可缔造出色能量回馈，无论是尽兴挥杆，还是全力攻克 36 洞，皆可助你发挥出众表现。复古外观让你在挥杆入洞、潇洒取球时，赚足回头率。

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