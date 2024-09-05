Nike Air Zoom Victory Tour 3 W OLY 男/女高尔夫球鞋（宽版）专为坚持早起打球、终日勤练不倦、在打满 18 洞后又迅速返回练习场精进球技的高尔夫狂热爱好者打造。鞋款舒适耐穿，可缔造出色能量回馈，搭配匠心鞋钉设计，铸就非凡抓地力，助你从发球台到果岭全程表现出色，尽情挥杆，玩得尽兴。复古外观让你在挥杆入洞、潇洒取球时，赚足回头率。

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