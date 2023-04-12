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      Nike Air Zoom Vomero 13

      男子跑步鞋

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      Nike Air Zoom Vomero 13 男子跑步鞋不仅具备柔软舒适的脚感，甚至在外观上也给人以同样的感受。而与此同时，它还具备惊人的支撑表现，不论是初次挑战 5 公里还是应战马拉松，都能助你跑出好成绩。升级版 Flywire 飞线有助稳固双足，Nike Zoom Air 缓震系统则可在迈步过程中带来强劲的灵敏回弹感。

      • 显示颜色： 黑/赛车蓝/紫蓝
      • 款式： 922908-002

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