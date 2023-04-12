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      AJ1 Jester XX

      女子运动鞋

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      元年款 AJ1 Jester XX 女子运动鞋的这个版本精美中透出恰如其分的俏皮感，采用了夸张的设计细节，包括锯齿形鞋底、雅致的图案线条和正面拉链封口设计。

      • 显示颜色： 米白/米白
      • 款式： AO1265-100

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