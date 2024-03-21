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      Nike AL8

      女子运动鞋

      ¥699

      帆白/浅骨色/椰奶色/沙堆白
      白色/烟灰/黑/金属银

      Nike AL8 女子运动鞋糅合刺绣耐克勾等复古元素，兼具时尚感与复古格调，舒适非凡。 柔软鞋面结合透气网眼布与厚实版型，打造百搭运动风外观。 此外，柔韧灵活的华夫格外底借鉴自复古跑步鞋，铸就出色抓地力，助你自在畅行。 上脚潮鞋，致敬 90 年代风范，昂首迈向未来。

      • 显示颜色： 帆白/浅骨色/椰奶色/沙堆白
      • 款式： FJ3794-100

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