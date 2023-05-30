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      Nike Alate (M) 孕妈系列

      女子低强度支撑速干轻衬运动内衣

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      兼任孕妈和运动员，不再是个难题。 Nike Alate (M) 孕妈系列女子低强度支撑轻衬运动内衣采用分层设计，搭配导湿速干面料和方便解开的内衣扣，令你在运动间隙轻松哺乳或泵奶。 针织面料为你提供舒适触感，轻盈里料透气出众且略带包覆效果。

      • 显示颜色： 氧气紫/冷灰
      • 款式： DV9376-536

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