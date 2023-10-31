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      Nike Alate Halter

      女子低强度支撑速干衬垫运动内衣

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      无论是热身、放松还是其他活动，Nike Alate Halter 女子低强度支撑衬垫速干运动内衣皆可令你畅享非凡舒适感受。针织面料柔软顺滑，塑就轻柔支撑体验，助你畅动无拘。缝合一片式衬垫，帮助保持内衣不移位并提供稳固包覆，搭配导湿速干技术和多处镂空设计，令你畅享干爽舒适。

      • 显示颜色： 土褐/白色
      • 款式： FB4123-227

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