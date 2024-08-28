Nike Alate Minimalist 女子细肩带款低强度支撑速干衬垫内衣，专为轻装简行环游世界的探险家打造。适合无意追求多变穿搭、了解自己风格的人士。该款内衣提供别致衬垫体验、可调式肩带和贴身百搭的设计，塑就非凡支撑和舒适感受。柔软导湿速干面料，带来舒适贴身感受，助你保持干爽。该产品含有再生聚酯纤维。

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