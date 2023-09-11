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      Nike "All Day Play"

      Dri-FIT 幼童速干长袖T恤

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      Nike "All Day Play" Dri-FIT 幼童速干长袖T恤采用针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就出众性能，助孩子在运动时保持干爽舒适。长袖设计营造出色包覆效果，罗纹领口带来舒适穿着感受，让孩子尽兴畅玩。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2646-010

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