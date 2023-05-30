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      All-Star Edition Essential

      Nike NBA 男子加绒连帽衫

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      穿上 All-Star Edition Essential Nike NBA 男子加绒连帽衫，向世界展示主宰球场的联盟。 该套头衫采用柔软的棉混纺面料，无论是在看台助威还是在客厅喝彩，皆可为你打造轻松休闲的舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DR9135-010

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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