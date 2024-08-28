Nike Alpha 女子高强度支撑速干衬垫前拉链运动内衣采用紧密贴合设计，带来高强度支撑力，有助减小胸部晃动幅度，塑就稳固贴合感受。正面拉链设计和模压罩杯塑就优美轮廓，背面镂空细节结合可调节钩扣设计，带来舒适包覆感和出色透气性。正面和背面融入透气设计，在训练升温之际帮助身体保持舒爽。该产品含有再生聚酯纤维。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。