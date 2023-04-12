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      Nike Alphafly 2

      女子公路竞速跑步鞋

      ¥2,299

      Nike Alphafly 2 女子公路竞速跑步鞋采用匠心设计，打造挚爱竞速跑步鞋，助你畅快迈步。该鞋款可引爆疾速，助你全力以赴冲向终点，分秒必争刷新个人记录。厚实轻盈的支撑系统打破舒适性与速度之间的鸿沟，将两者巧妙融合，塑就出众跑步鞋款。该鞋款具备出色能量回馈，助你成就个人佳绩。

      • 显示颜色： 透明粉/激光橙/白色/黑
      • 款式： DN3559-600

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