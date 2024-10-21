Nike Alphafly 3 Blueprint 「蓝图」 配色男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，助你迎难而上，挑战自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：精心缔造以匹配出色表现，两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力。是时候打破历史记录了！

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