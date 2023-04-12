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      Ambassador XII

      男子篮球鞋

      ¥999

      黑/白色/白色
      全域紫/黑/冷灰/阿马里洛黄
      浅骨色/卡其/赛车蓝/黑

      Ambassador XII 男子篮球鞋为户外篮球运动设计，出众驾驭不良条件，塑就稳定而灵敏的缓震体验，耐穿材质非凡驾驭粗糙场地。

      • 显示颜色： 黑/白色/白色
      • 款式： BQ5436-005

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