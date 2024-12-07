Nike Apex Storm-FIT ADV 防风防水渔夫运动帽令你在训练中畅享特定区域的非凡透气感受。为什么呢？采用一种能对湿气产生反应的通风口，可在感应到出汗时打开，在汗水蒸发后关闭，助你保持干爽舒适。出众包覆和内侧密封接缝设计，方便实用，可轻松驾驭多种天气条件。

显示颜色： 煤黑/煤黑/黑

款式： FJ0744-060