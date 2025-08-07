Nike Apex
Swoosh 渔夫运动帽
35% 折让
Nike Apex Swoosh 渔夫运动帽采用匠心设计，为你打造个性穿搭风格。让你一见倾心。梭织斜纹面料，巧搭正面刺绣耐克勾，塑就简约利落的 Nike 风范。环绕式帽檐提供出色包覆，为你打造清新外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB5382-010
其他细节
- 梭织斜纹面料，舒适非凡
- 环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
