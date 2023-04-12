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仅限原购买日期 14 天内办理退换货。



仅具备 GPS 功能的 Apple Watch Nike+ 和支持 GPS + 蜂窝网络的 Apple Watch Nike+之间有哪些不同？



GPS

通过蓝牙和无线网络连接到 iPhone 时，Apple Watch Series 3 (GPS) 可以发送和接收短信、接听电话，还可以收到其他各类通知。内置 GPS 和 iPhone 独立分工，分别记录运动距离、步伐和路线的详细信息。



GPS + 蜂窝网络

Apple Watch Series 3 (GPS + 蜂窝网络) 同样具有上述功能，同时设有内置蜂窝移动网络。即使您的 iPhone 不在身边，也可以随时发送和接收短信、接听电话以及接收各类通知。



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关于蜂窝移动网络连接

Apple 会一直自动添加运营商，Apple Watch 的运营商需要和 iPhone 相同，才能连接到蜂窝移动网络。如果您当前的运营商不支持 Apple Watch，蜂窝移动网络功能将无法发挥作用。



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特别版产品销售规则

此商品暂不支持次日达配送服务，除当日达订单外，普通订单的配送周期可能会延长二天左右。

1.此商品每人限购2件，且不可使用任何优惠券/礼品卡/折扣码等，也不参加任何网站营销活动。

2.此商品仅支持网上在线支付，且需在商品订单提交后10分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款，成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。

3.网上在线成功支付需要多方协同，例如您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。

4.在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单被取消的情形出现。

5.耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已进行付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见

6.由于不可抗力、传输迟延、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因发生缺货的，您有权取消订单，耐克亦有权取消订单，并仅需为您办理退款。

7.特别版产品实行“先购先得”原则，如购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。

此商品为耐克推出的特别商品，在您购买此商品前，敬请仔细阅读本网站使用条款、上述特别版产品销售规则及退货政策，如您选择继续通过本网站购买此商品，代表您已同意并接受前述规则。

如您需要为您的Apple Watch Nike+购买AppleCare+服务，请咨询耐克AppleCare+经销商或苹果公司及其当地经销商。 想要较小尺寸？ 选购 38 毫米尺寸表壳 仅限原购买日期 14 天内办理退换货。 了解更多。 仅具备 GPS 功能的 Apple Watch Nike+ 和支持 GPS + 蜂窝网络的 Apple Watch Nike+之间有哪些不同？GPS通过蓝牙和无线网络连接到 iPhone 时，Apple Watch Series 3 (GPS) 可以发送和接收短信、接听电话，还可以收到其他各类通知。内置 GPS 和 iPhone 独立分工，分别记录运动距离、步伐和路线的详细信息。GPS + 蜂窝网络Apple Watch Series 3 (GPS + 蜂窝网络) 同样具有上述功能，同时设有内置蜂窝移动网络。即使您的 iPhone 不在身边，也可以随时发送和接收短信、接听电话以及接收各类通知。有关移动运营商支持的详细信息关于蜂窝移动网络连接Apple 会一直自动添加运营商，Apple Watch 的运营商需要和 iPhone 相同，才能连接到蜂窝移动网络。如果您当前的运营商不支持 Apple Watch，蜂窝移动网络功能将无法发挥作用。可用运营商信息可能会发生变化。请向您的运营商查询最新信息。此商品暂不支持次日达配送服务，除当日达订单外，普通订单的配送周期可能会延长二天左右。1.此商品每人限购2件，且不可使用任何优惠券/礼品卡/折扣码等，也不参加任何网站营销活动。2.此商品仅支持网上在线支付，且需在商品订单提交后10分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款，成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。3.网上在线成功支付需要多方协同，例如您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。4.在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单被取消的情形出现。5.耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已进行付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见 特别版产品订单 取消规则。6.由于不可抗力、传输迟延、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因发生缺货的，您有权取消订单，耐克亦有权取消订单，并仅需为您办理退款。7.特别版产品实行“先购先得”原则，如购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。此商品为耐克推出的特别商品，在您购买此商品前，敬请仔细阅读本网站使用条款、上述特别版产品销售规则及退货政策，如您选择继续通过本网站购买此商品，代表您已同意并接受前述规则。如您需要为您的Apple Watch Nike+购买AppleCare+服务，请咨询耐克AppleCare+经销商或苹果公司及其当地经销商。