Nike Aqua Swoosh
婴童一脚蹬包头溯溪凉鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Aqua Swoosh 婴童一脚蹬凉鞋溯溪，助小宝贝自如探索世界。鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上乐园、泳池和其他水上场所的理想之选。接下来去哪玩？你的小宝贝准备好了吗？
- 显示颜色： 粉紫/温和灰绿/粉紫
- 款式： FN0875-500
其他细节
- 柔软顺滑鞋面，提供支撑
- 后跟固定带设计，稳固贴合
- 耐穿泡绵外底融入匠心底纹，为稚嫩双足提供出色抓地力
产品细节
