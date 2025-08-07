 
Nike Aqua Swoosh 婴童一脚蹬包头溯溪凉鞋 - 粉紫/温和灰绿/粉紫

Nike Aqua Swoosh

婴童一脚蹬包头溯溪凉鞋

24% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Aqua Swoosh 婴童一脚蹬凉鞋溯溪，助小宝贝自如探索世界。鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上乐园、泳池和其他水上场所的理想之选。接下来去哪玩？你的小宝贝准备好了吗？


  • 显示颜色： 粉紫/温和灰绿/粉紫
  • 款式： FN0875-500

其他细节

  • 柔软顺滑鞋面，提供支撑
  • 后跟固定带设计，稳固贴合
  • 耐穿泡绵外底融入匠心底纹，为稚嫩双足提供出色抓地力

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 12.7

    22: 鞋内长 13.8

    23.5: 鞋内长 14.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。