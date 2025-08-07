Nike Aqua Swoosh 婴童一脚蹬凉鞋溯溪，助小宝贝自如探索世界。鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上乐园、泳池和其他水上场所的理想之选。接下来去哪玩？你的小宝贝准备好了吗？

Nike Aqua Swoosh 婴童一脚蹬凉鞋溯溪，助小宝贝自如探索世界。鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上乐园、泳池和其他水上场所的理想之选。接下来去哪玩？你的小宝贝准备好了吗？

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。