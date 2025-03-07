Nike Aqua Swoosh

婴童一脚蹬包头溯溪洞洞凉鞋

¥369

Nike Aqua Swoosh 婴童一脚蹬凉鞋溯溪，助小宝贝自如探索世界。鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上乐园、泳池和其他水上场所的理想之选。接下来去哪玩？你的小宝贝准备好了吗？

  • 显示颜色： 张扬蓝/白色/仙人掌绿
  • 款式： FN0875-400

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

21: 鞋内长 12.7

22: 鞋内长 13.8

23.5: 鞋内长 14.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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