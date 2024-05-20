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      Nike Aquaswoosh (GS)

      大童透气凉鞋

      ¥369
      ¥429
      13% 折让

      白色/白金色/荧光黄
      黑/冲击绿/白色/超级橙
      黑/煤黑/白色
      泡沫粉/白色

      无论是在艳阳天游泳，还是在游泳池嬉戏，Nike Aquaswoosh (GS) 大童凉鞋皆可助你自在应对。 鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。 鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上活动的理想之选。

      • 显示颜色： 白色/白金色/荧光黄
      • 款式： FV6363-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 20.8

      33.5: 鞋内长 21.6

      35: 鞋内长 22.6

      36: 鞋内长 23.7

      37.5: 鞋内长 24.7

      38.5: 鞋内长 25.4

      40: 鞋内长 26

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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