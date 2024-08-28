Nike Aquaswoosh (PS)

幼童透气凉鞋

¥279
¥399
30% 折让

Nike Aquaswoosh (PS) 幼童凉鞋，助小宝贝自如探索世界。鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上乐园、泳池和其他水上场所的理想之选。

  • 显示颜色： 白色/白金色/荧光黄
  • 款式： FN0876-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

25: 鞋内长 15.5

26: 鞋内长 16.6

27: 鞋内长 17.7

28: 鞋内长 18.6

29.5: 鞋内长 19.8

31: 鞋内长 20.7

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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