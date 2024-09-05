穿上 Nike Athletics Dri-FIT 大童（男孩）速干棒球球衣，发挥出色表现。耐穿双面针织面料结合导湿速干技术，在比赛升温之际助你保持干爽。该球衣采用宽松版型，营造充裕活动空间，助你自如跑垒，全力轰出全垒打。

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