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      Nike Athletics

      Dri-FIT 大童（男孩）速干舒爽棒球球衣

      ¥369

      深藏青/白色
      白色/深藏青

      穿上 Nike Athletics Dri-FIT 大童（男孩）速干棒球球衣，发挥出色表现。耐穿双面针织面料结合导湿速干技术，在比赛升温之际助你保持干爽。衣身和衣袖采用休闲版型，营造充裕活动空间，助你自如跑垒，全力轰出全垒打。

      • 显示颜色： 深藏青/白色
      • 款式： FN8295-410

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