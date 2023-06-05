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      Nike Athletics Repel

      大童训练连帽上衣

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      黑/黑/黑/白色
      健身红/白色/黑/白色

      欢迎来到我们的健身俱乐部：Nike Athletics！作为我们的新会员，你可随心选购专属装备。Nike Athletics Repel 大童训练连帽上衣正面饰有俱乐部名称，灵感源自复古健身服设计。拒水锦纶表层结合网眼布里料，无论是训练还是日常玩耍，皆可令你畅享清爽感受，彰显自信魅力。宽松版型缔造宽大舒适感受，便于轻松叠搭，可轻松内穿挚爱上衣。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
      • 款式： DX5365-010

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