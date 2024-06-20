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      Nike Athletics

      Repel 大童（男孩）拒水长裤

      ¥369

      浅红木褐/白色
      深藏青/白色

      穿上 Nike Athletics Repel 大童（男孩）拒水长裤，从容应对不期而至的雨天。该长裤采用宽松版型结合梭织拒水面料，让你在小雨天气中畅享嬉水乐趣。网眼布里料、弹性腰部与裤脚外侧拉链设计，令长裤舒适非凡且易于穿脱，令你无需等到下一个晴天，即刻开玩。

      • 显示颜色： 浅红木褐/白色
      • 款式： FN8293-104

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