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      Nike Attack

      男子运动鞋

      ¥699
      ¥849
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      色彩的对比碰撞，激情飞扬与灵动飘逸的双重结合，铸就出不凡的 Nike Attack 男子运动鞋。该鞋款忠实再现经典造型，在破界焕新之外实现变与不变的巧妙平衡。这一经典运动鞋锐意打破网球运动鞋固有定式，采用毛绒翻毛皮设计，营造柔软多绒外观。翻毛皮覆面下层搭配中性色织物，简约透气，塑就趣致对比效果；搭配格纹鞋舌标签，呈现经典 80 年代风格。即刻上脚，拒绝墨守成规，去踩出点新乐子。

      • 显示颜色： 油绿/帆白/白色/矿石灰
      • 款式： FN0648-300

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