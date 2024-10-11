色彩的对比碰撞，激情飞扬与灵动飘逸的双重结合，铸就出不凡的 Nike Attack 男子运动鞋。该鞋款忠实再现经典造型，在破界焕新之外实现变与不变的巧妙平衡。 这一经典运动鞋锐意打破网球运动鞋固有定式，采用利落皮革、耐穿织物和醒目细节。加垫鞋口搭配格纹鞋舌标签，彰显 80 年代风格。即刻上脚，拒绝墨守成规，去踩出点新乐子。

显示颜色： 帆白/椰奶色/淡香草黄/冷杉绿

款式： FZ2097-100