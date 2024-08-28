色彩的对比碰撞，激情飞扬与灵动飘逸的双重结合，铸就出不凡的 Nike Attack PRM 男子运动鞋。该鞋款忠实再现经典造型，在破界焕新之外实现变与不变的巧妙平衡。织物材料结合顺滑皮革和匠心装饰，营造复古格调。皮革滚边结合外露缝线设计，呈现经典 80 年代风格。即刻上脚，拒绝墨守成规，去踩出点新乐子。

显示颜色： 帆白/椰奶色/淡香草黄/深藏青

款式： HF4317-133