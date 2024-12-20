Nike Aura

双肩包

¥449

黑/黑/亚银
地平线绿/地平线绿/亚银

随身收纳基本物品，彰显出众型格。 Nike Aura 双肩包采用匠心设计，堪称随行携带日常所需物品的理想之选。 正面拉链口袋，便于存放基本小物件；主袋设有内置插袋，可容纳大多数笔记本电脑。

  • 显示颜色： 黑/黑/亚银
  • 款式： HF7007-010

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