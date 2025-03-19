Nike AW77 CR7 Long-Sleeve Crew 男子运动衫采用翻毛皮前片拼接，巧妙结合左袖管著名的数字细节设计，以非凡外观彰显足球巨星的风采。 该款运动衫具备出色的御寒保暖性能，经典印花设计营造出色风范，连肩衣袖则缔造流畅的运动自由度。

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