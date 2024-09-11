穿上 Nike Axis Performance System Repel 男子拒水百搭夹克，从容应对跑步、举重和训练挑战。此款单品出自 Axis Performance System 系列，根据运动员的运动解析匠心打造，能够满足你的健身需求。这款夹克采用宽松版型，结合拒水梭织面料，无论室内还是户外训练，皆可轻松驾驭。背面外侧隐藏式拉链口袋，在不穿时可轻松收纳夹克，便于随身携带。

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