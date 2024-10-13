Nike Back to Sport 婴童全长拉链开襟连帽衫采用棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料制成，是小宝贝的衣橱佳选单品。全长拉链开襟设计，打造百搭造型；轻微落肩设计，方便叠搭，营造休闲感受。分体式袋鼠口袋，可供存放小物件，方便出行，塑就小宝贝的日常佳选。可搭配 Nike Back to Sport 下装，打造风格统一的造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

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