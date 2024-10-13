Nike Back to Sport

幼童假两件式长袖T恤

¥159
¥249
36% 折让

黑
脉冲宝石蓝

Nike Back to Sport 幼童长袖T恤采用针织棉料和假两件式设计，带来舒适顺滑感受，彰显休闲格调。休闲版型助力自如畅动，落肩设计塑就随性外观，罗纹圆领设计营造舒适穿着感受。撞色内袖缔造分层外观，造就舒适非凡、适合日常穿着的基础佳选单品。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7801-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。