Nike Back to Sport 幼童全长拉链开襟连帽衫采用由棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，是孩子的衣橱佳选单品。全长拉链开襟设计，打造百搭造型；轻微落肩设计，方便叠搭，营造休闲感受。分体式袋鼠口袋，可供存放小物件，方便出行，塑就孩子的日常佳选。可搭配 Nike Back to Sport 下装，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

显示颜色： 泡沫粉

款式： HQ7765-663