Nike BB Pivot Pullover

男子连帽针织套头衫

¥329
¥549
40% 折让

激烈绿/黑
浅清透蓝/深藏青
调色暗灰/黑
黑/挑战红

Nike BB Pivot Pullover 男子连帽针织套头衫采用法国毛圈布搭配衣袖立体剪裁，御寒保暖，运动自如。

  • 显示颜色： 激烈绿/黑
  • 款式： 612876-367

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