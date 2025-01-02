穿上 Nike Bella 6 Premium 女子训练鞋，释放身心潜能‎。采用匠心设计，助你驾驭大重量、快速移动和基础的颈后推举动作，在健身房尽情展现来之不易的进步。Air Zoom 缓震配置为双足注入活力，改良版前足设计，贴合多种足型，助力穿着者以出众型格灵活完成训练。鞋款外观融入金属色元素装饰，让你成为瞩目焦点。

显示颜色： 山峰白/黑/帆白/金属银

款式： FZ1714-100