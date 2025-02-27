Nike Bella 7

女子训练鞋

¥449
¥599
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Nike Bella 7 女子训练鞋，助你在健身或训练期间发挥强劲实力。搭载 Air Zoom 缓震配置，恰到好处地兼顾稳定性和柔软度。网眼鞋面透气耐穿，可与不同装备轻松搭配，是日常训练或休闲的理想之选。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FZ1689-003

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