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      Nike Benassi Duo Ultra Slide

      女子拖鞋

      ¥259

      Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用匠心设计，搭配 2 条加垫合成革固定带，焕新升级传统版型。舒适泡棉中底带来柔软脚感，别致外底设计有效减轻重量，缔造轻盈非凡的 Benassi 拖鞋。

      • 显示颜色： 幻影灰白/鲜橙红/爆炸粉
      • 款式： 819717-068

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码 

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