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      Nike Benassi JDI

      女子拖鞋

      ¥229

      Nike Benassi JDI 女子拖鞋采用经典版型设计，塑就轻盈舒适的穿着体验。柔软泡绵中底缔造缓震迈步体验；加衬鞋面提升舒适脚感。醒目标志缔造利落时尚运动外观。

      • 显示颜色： 铝蓝/白金色
      • 款式： 343881-407

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码 

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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