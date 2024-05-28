跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Big Swoosh

      男子短袖运动休闲衬衫

      ¥649

      帆白/黑曜石色/帆白
      狼灰/白色/狼灰
      黑/红杉绿/黑

      耐克大勾，型格不凡。 Nike Big Swoosh 男子短袖运动休闲衬衫采用超宽松版型，助力自如畅动，轻松叠搭。背面缝制大号耐克勾拼接，增添吸睛亮点。 梭织面料质感顺滑且略带结构感，彰显出众品质，塑就非凡舒适感。 按扣设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果。 可与你挚爱的 Nike 运动鞋搭配，致意耐克勾风范。

      • 显示颜色： 帆白/黑曜石色/帆白
      • 款式： FN3250-133

      尺寸与尺码

      超宽松版型：加宽加大

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。