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      Nike Blazer Low '77 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥359
      ¥599
      40% 折让

      山峰白/亚紫粉/大学金
      白色/荷兰橙/黑

      Nike Blazer Low '77 (GS) 大童运动童鞋不拘囿于篮球赛场，一跃成为日常经典佳选，敬请上脚体验！让孩子穿上这款经典鞋款，塑就复古造型，在玩耍中营造舒适脚感。

      • 显示颜色： 山峰白/亚紫粉/大学金
      • 款式： DA4074-123

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.3

      36: 鞋内长 24

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.7

      38: 鞋内长 25.1

      38.5: 鞋内长 25.6

      39: 鞋内长 26

      40: 鞋内长 26.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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