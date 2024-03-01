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      Nike Blazer Low '77

      女子运动鞋板鞋

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      Nike Blazer Low '77 女子运动鞋因经典篮球鞋的简约风和舒适感而倍受赞誉，现以复古风格设计再度回归，成就衣橱佳选单品。利落合成材质与织物组合鞋面，焕新演绎经典篮球鞋款。低帮款式、柔软鞋口和耐穿设计，是你出行穿搭的理想之选。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/珍珠白/健身红
      • 款式： DX6064-161

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