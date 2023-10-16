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      Nike Blazer Low '77

      女子运动鞋板鞋

      ¥449
      ¥599
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      团队金/团队金/黑/帆白
      白色/帆白/白色/黑
      琥珀棕/足球灰/白色/浅甜瓜橙
      白色/荷兰橙/黑

      Nike Blazer Low '77 女子运动鞋延续经典篮球鞋风格，缔造简约格调和舒适性能，备受街头时尚达人追捧。采用利落皮革、低帮鞋口和外露式鞋舌，打造衣橱佳选单品。

      • 显示颜色： 团队金/团队金/黑/帆白
      • 款式： DC4769-701

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